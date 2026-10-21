ПАР виділить 3,8 млрд рандів на понад 3500 соцпрацівників — Daily Maverick

У ПАР у середньостроковій бюджетній заяві передбачили 3,8 млрд рандів на найм понад 3500 соціальних працівників для посилення запобігання гендерно зумовленому насильству та феміциду. Як повідомляє Daily Maverick, кошти мають спрямувати на тлі зростання кількості вбивств і нападів на жінок.

Фінансування захисту жінок

Міністр фінансів Енох Годонгвана також оголосив про виділення 186 млн рандів на посилення судово-медичної та слідчої спроможності. Кількість судів у справах про сексуальні злочини планують збільшити з 55 до 101, а число центрів Thuthuzela Care Centres, які надають підтримку постраждалим від зґвалтувань, — із 72 до 80 до 2028/29 фінансового року.

Ще 157,4 млн рандів передбачили Міністерству у справах жінок, молоді та людей з інвалідністю для покращення загальнонаціональної координації та нагляду за урядовою відповіддю на гендерно зумовлене насильство і феміцид.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заощадження та підтримка дітей

Уряд розраховує вивільнити 6,2 млрд рандів завдяки посиленій перевірці отримувачів соціальних виплат. Казначейство прогнозує, що до 2029/30 фінансового року з програми соціальної допомоги виключать близько 700 тисяч шахрайських отримувачів. Заощаджені гроші планують перепризначити на протидію насильству щодо жінок, боротьбу з феміцидом, дитячим недоїданням і затримкою росту дітей.

Програму Social Relief of Distress продовжать ще на рік. Надалі її отримувачів планують пов’язувати з можливостями працевлаштування, навчання та підтримки бізнесу через пілотний проєкт MzansiXchange, який дає державним відомствам змогу обмінюватися даними. На розвиток технічних можливостей цифрового сервісного підрозділу та застосунку MyMzansi у коригувальному бюджеті заклали 150 млн рандів.

Окремо 1,6 млрд рандів на середньостроковий період спрямують на заходи з протидії дитячому недоїданню та затримці росту, зосереджені на допологовій допомозі й перших тисячі днях життя.

Читай нас у