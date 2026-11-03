ПАР заборонила показ і поширення антисемітського фільму — Jerusalem Post

У ПАР Рада з питань фільмів і публікацій (FPB) відмовила у класифікації стрічки Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, що забороняє її трансляцію та розповсюдження в країні. Як повідомляє Jerusalem Post, ПАР стала першою державою, яка на національному рівні офіційно обмежила показ або продаж цього фільму.

Підстави для рішення

Стрічка 2018 року просуває теорію про те, що представники руху Black Hebrew Israelites є справжніми нащадками біблійних ізраїльтян, а сучасні євреї нібито не є «справжніми євреями». Також у фільмі містяться твердження про нібито міжнародну єврейську змову, спрямовану на обман темношкірих людей.

У FPB заявили, що стрічка пропагує ненависть щодо визначеної групи та містить підбурювання до заподіяння шкоди через заперечення Голокосту, дегуманізацію й антисемітські висловлювання. Регулятор, зокрема, звернув увагу на твердження у фільмі, де Голокост названо «вигадкою», а євреїв характеризують зневажливими словами.

FPB також зазначила, що документальний фільм має відповідати критерію історичної точності, а заперечення Голокосту цьому критерію суперечить.

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Можлива відповідальність

Заборона не стосується книги з такою самою назвою, за якою створили фільм. Рішення не класифікувати стрічку FPB ухвалила у грудні 2025 року після скарги Південноафриканської ради єврейських депутатів, а офіційно його оприлюднили у жовтні 2026 року.

FPB попередила, що свідомі публічний показ, трансляція, розповсюдження, продаж, прокат або реклама фільму можуть каратися штрафом до 500 тисяч рандів, ув’язненням строком до п’яти років або обома видами покарання. Південноафриканська рада єврейських депутатів привітала рішення, заявивши, що свобода висловлення поглядів не дає права поширювати наклеп і ненависть щодо цілої групи людей.

У червні 2023 року фільм показали в театрі Совето, після чого місцева єврейська громада поскаржилася омбудсмену. Стрічка набула розголосу у жовтні 2022 року, коли баскетболіст НБА Кайрі Ірвінг поширив посилання на неї у X. Згодом він видалив допис і вибачився.

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