ПАР знизить паливні збори на R3 для дизеля та R1,50 для бензину — Daily Maverick

У ПАР із 4 листопада паливний збір на дизель зменшать на R3 за літр, а на бензин — на R1,50. Про це 21 жовтня під час виступу щодо середньострокової бюджетної політики оголосив міністр фінансів Енох Годонгвана, повідомляє Daily Maverick.

Пальне та харчі

Зниження зборів має тимчасово послабити тиск високих цін на пальне на бюджети домогосподарств. У жовтні ціни на бензин у країні перевищили R30 за літр, а на дизель — R35 за літр.

Економіст Гарун Бхорат зазначив, що в середньому транспорт становить близько 14% витрат домогосподарств. Водночас для малозабезпечених людей, які користуються таксі чи автобусами, ця частка може бути вищою.

За оцінкою координатора програми Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Мервіна Абрагамса, зростання транспортних витрат скорочує кошти, які сім’ї можуть витратити на їжу, оскільки витрати на проїзд та електроенергію зазвичай мають пріоритет.

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Вартість набору з 14 базових продуктів, який відстежує Maverick Citizen, у вересні—жовтні зросла на 0,5% — з R388,86 до R390,86. Це на R20,86 більше за розмір соціальної допомоги Social Relief of Distress (SRD), що становить R370.

Виплати SRD

Середньострокова бюджетна політика передбачає продовження виплати SRD ще на один рік, однак не містить згадки про підвищення її розміру. Молодший дослідник Інституту економічної справедливості Сіянда Бадуза заявив, що виплату, яку спочатку називали тимчасовою, продовжують шостий рік, а підвищували лише один раз — у 2024 році.

Міністр також повідомив про R13 млрд заощаджень у середньостроковій перспективі, які планують отримати завдяки скороченню шахрайства із соціальними виплатами через посилену біометричну реєстрацію та перевірку одержувачів. За словами Бадузи, близько R6 млрд із цієї суми пов’язані з недовикористанням коштів SRD: приблизно 800 тисяч схвалених одержувачів не отримують виплату. Він пов’язав це, зокрема, з труднощами проходження біометричної перевірки для людей без смартфона з якісною камерою та смарт-ID.

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