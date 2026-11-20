Міжнародна група астрономів встановила можливе походження компактних газових хмар, що рухаються поблизу надмасивної чорної діри Стрілець A у центрі Чумацького Шляху. Як повідомляє ScienceDaily, імовірним джерелом цього газу може бути IRS 16SW — тісна контактна подвійна система з двох масивних зір. Її потужні зоряні вітри можуть утворювати щільні згустки речовини.

Упродовж двох десятиліть інфрачервоні спостереження фіксували біля Стрільця A кілька невеликих щільних газових хмар. Один із таких об’єктів, G2, астрономи ідентифікували 2012 року. Він містить газ масою в кілька разів більшою за масу Землі, має випромінювання водню й гелію та рухається дуже витягнутою орбітою. За ним також спостерігали слабкий газовий слід G2t.

Спільне походження газових хмар

Астрономи також виявили схожий об’єкт G1, орбіта якого близька за формою та орієнтацією до траєкторій G2 і G2t. Пізніше в речовині, що тягнеться за G2, сформувалася ще одна компактна хмара. Разом ці об’єкти утворюють пов’язаний потік газу, відомий як стример G1-2-3.

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Команда під керівництвом MPE використала інфрачервоні спектрографи SINFONI та ERIS з адаптивною оптикою. За водневою спектральною лінією Бракета-γ науковці визначили положення й швидкості хмар та відтворили їхні траєкторії навколо чорної діри. Майже однакові орбітальні характеристики трьох газових структур, за висновком дослідників, вказують на спільне походження.

Вітри подвійної системи

Проаналізувавши рух хмар у зворотному напрямку, дослідники визначили ймовірне джерело — контактну подвійну систему IRS 16SW. Вона входить до диска молодих зір, що обертається навколо Стрільця A за годинниковою стрілкою. Невеликі відмінності між орбітами хмар можуть пояснюватися рухом двох зір одна відносно одної.

Комп’ютерне моделювання показало, що зоряні вітри системи можуть взаємодіяти з навколишньою речовиною, створюючи ударну область між зорями. Газ у цій зоні може накопичуватися й стискатися у щільні згустки, які згодом відокремлюються від системи та рухаються в напрямку центру Галактики. Розрахунки також свідчать, що надходження приблизно однієї маси Землі газу кожні десять років могло б підтримувати нинішній рівень активності Стрільця A.

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