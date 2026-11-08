Пара в Абу-Дабі стала батьками завдяки зміні правил — The National

В Абу-Дабі, ОАЕ, подружжя стало батьками завдяки сурогатному материнству, яке стало доступним після зміни правил у 2023 році. Британка Тіффані Чадга та її чоловік, новозеландець Пулкіт Бакші, скористалися допомогою сурогатної матері після того, як лікарі визнали вагітність небезпечною для здоров’я жінки.

Як повідомляє The National, до 2023 року законодавство ОАЕ містило норму, що забороняла імплантацію заплідненої яйцеклітини в утробу іншої жінки. Після змін кожен емірат отримав можливість самостійно регулювати правила сурогатного материнства.

Вагітність визнали небезпечною

Чадга та Бакші одружилися у 2023 році й невдовзі почали планувати дитину. Перша вагітність Чадги завершилася викиднем на сьомому тижні. У липні 2024 року під час відпочинку в Шотландії вона перенесла серцевий напад. Лікарі виявили 90-відсоткову закупорку лівої передньої низхідної артерії та встановили стент.

За кілька місяців, під час контрольного візиту до Лондона, у жінки стався другий серцевий напад, після якого їй встановили ще два стенти. Чадга має цукровий діабет першого типу та повідомила, що через стан серця і необхідність довічного приймання ліків вагітність могла зашкодити їй або дитині.

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Умови для сурогатних матерів

У 2025 році під час консультації з доктором Майклом Факіхом пара дізналася про можливість пройти процедуру в Абу-Дабі. Після обов’язкових медичних обстежень їх зв’язали з агентством сурогатного материнства.

Згідно з правилами Абу-Дабі, сурогатна мати має бути віком від 21 до 45 років, мати щонайменше одну попередню вагітність і відповідати медичним та психологічним вимогам. Також діють обмеження щодо кількості пологів і кесаревих розтинів. Сурогатною матір’ю для подружжя стала жінка з Казахстану.

Чадга і Бакші були присутні на перенесенні ембріона, ультразвукових обстеженнях, медичних прийомах і пологах. Агентство забезпечувало сурогатній матері житло, харчування, транспорт та іншу підтримку. Після народження син подружжя Фатехраджа Сінгх Бакші провів у лікарні два дні, а потім батьки забрали його додому.

Подружжя вирішило відкрито розповідати синові про обставини його народження. У його кімнаті вони зберігають фотографію сурогатної матері та планують пояснювати історію поступово, коли дитина дорослішатиме.

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