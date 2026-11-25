100-й парад Macy’s до Дня подяки у Нью-Йорку перенесли на суботу, 28 листопада, через очікувану негоду. Захід, за очікуваннями організаторів, має розпочатися о 8:30 за місцевим часом, повідомляє Variety.

Рішення через прогноз погоди

У Macy’s заявили, що безпека учасників і глядачів є пріоритетом. Рішення про перенесення компанія ухвалила після консультацій із міською владою та профільними службами. Організатори ще опрацьовують операційні деталі зміни дати й обіцяють повідомити про них після завершення цієї роботи.

Протягом тижня команда параду стежила за погодою, оскільки сильний вітер у Нью-Йорку міг перешкодити використанню великих надувних фігур. Правила заходу забороняють запускати такі кулі, якщо постійна швидкість вітру перевищує 23 милі на годину або пориви сягають 34 миль на годину.

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Кулі та виступи

До ювілейного параду планували залучити понад 100 повітряних куль і фахівців, які їх супроводжують. Серед персонажів, яких, за даними видання, довелося залишити на землі, були міньйон Бакару Боб, Джо Кул, учень чарівника Міккі та Біллі Брайтпоу.

У програмі також очікуються виступи Наташі Бедінгфілд, Маккенни Грейс, Джиммі Феллона і The Roots, Queen Latifah, а також триб’ют Доллі Партон за участю Меган Гілті. Підготовка дизайну платформ, надувних фігур і костюмів для параду починається за кілька місяців до події.

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