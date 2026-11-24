Французький «Парі Баскетбол» обіграв «Бешикташ Фузул» з рахунком 88:76 у матчі 14-го туру Євроліги. Після перемоги команда з Парижа має вісім перемог і шість поразок, тоді як показник «Бешикташа» становить 6–8, повідомляє Anadolu Agency.

Ривок гостей у першій половині

«Парі Баскетбол» розпочав гру ривком 12:0 у перші чотири хвилини. Господарі скоротили відставання до трьох очок наприкінці першої чверті — 18:21, а трохи більш як за чотири хвилини до великої перерви зрівняли рахунок — 30:30.

Утім, французька команда відповіла відрізком 15:3 і пішла на перерву за переваги 45:33. У третій чверті «Бешикташ» завдяки трьом поспіль триочковим Лонні Вокера IV наблизився до суперника — 42:48. Перед останньою десятихвилинкою гості вели 63:58.

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Роден став найрезультативнішим у переможців

У четвертій чверті «Парі Баскетбол» зберіг перевагу та менш ніж за чотири хвилини до сирени збільшив її до 79:68. Триочковий Надіра Хіфі за 50 секунд до завершення матчу зробив рахунок 84:73 і фактично забезпечив гостям перемогу.

Джаред Роден набрав 21 очко за «Парі Баскетбол», Хіфі додав 15. Алізе Джонсон оформив дабл-дабл — 10 очок і 13 підбирань. У складі «Бешикташа» Лонні Вокер IV набрав 24 очки, Скотті Вілбекін — 12, а Анте Жижич записав до активу 11 очок і вісім підбирань.

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