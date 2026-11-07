Parkin розширює платне паркування в Джебель-Алі та Аль-Фурджані — The National

У Дубаї, ОАЕ, оператор Parkin розширює мережу платного паркування в частині промислової зони Джебель-Алі та на визначених майданчиках району Аль-Фурджан, повідомляє The National.

Тарифи в Джебель-Алі

У промисловій зоні Джебель-Алі платне громадське паркування діє під кодом 599T. Компанія повідомила, що для водіїв установили відповідні знаки. Паркування працює з 08:00 до 22:00, а тариф становить 4,20 дирхама за годину.

Водії можуть також оформити абонемент через застосунок Parkin. Його вартість становить 315 дирхамів на місяць, 840 дирхамів на три місяці, 1680 дирхамів на шість місяців і 2940 дирхамів на рік.

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Паркувальна зона Аль-Фурджана

Визначені паркувальні місця в Аль-Фурджані належать до зони 591P. Мешканцям і відвідувачам доступні абонементи вартістю 1999 дирхамів на місяць, 3999 дирхамів на три місяці та 4999 дирхамів на рік.

Оплатити громадське паркування можна через застосунок Parkin, SMS, WhatsApp, застосунки Управління доріг і транспорту Дубая та DubaiNow, а також у платіжних терміналах. Розширення мережі платного паркування в місті має допомогти протидіяти незаконному паркуванню та ефективніше управляти доступними місцями.

У жовтні Parkin також продовжив на 10 років угоду з Dubai Multi Commodities Centre про управління платним паркуванням у районі Jumeirah Lakes Towers. Компанія обслуговуватиме там близько 2800 платних місць, зокрема 250 місць для мотоциклів.

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