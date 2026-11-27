Парламент Аргентини схвалив реформу, яка забороняє центральному банку надавати кредити державі. Регулятор також не зможе друкувати нові гроші для фінансування витрат національного уряду, провінцій і муніципалітетів або закриття боргових прогалин, повідомляє Der Spiegel.

Голосування без голосів проти

Палата депутатів підтримала зміну правил без жодного голосу проти, водночас 99 депутатів утрималися. Раніше реформу схвалив Сенат. Президент Аргентини Хав'єр Мілей домігся ухвалення ініціативи, не маючи власної більшості в обох палатах Конгресу.

Мілей був змушений послабити початковий варіант реформи, представлений у липні в телевізійному зверненні. Президент раніше виступав навіть за ліквідацію центрального банку. Зокрема, змінили процедуру звільнення керівництва регулятора: для цього тепер потрібна згода лише Сенату, а не обох палат парламенту.

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Нові обмеження для регулятора

Одним із ключових економічних зобов'язань Мілея було припинення фінансування державного сектору центробанком. Відтепер грошовий регулятор має передусім опікуватися збереженням вартості аргентинського песо. Також заборонені аванси Міністерству фінансів і пряме придбання нових державних облігацій на первинному ринку.

Адміністрація президента заявила, що реформа поклала край 91 року «грабунку, експропріації, безкарності та інституційного занепаду». За її оцінкою, рішення також закладає основу для того, щоб знову зробити Аргентину великою.

Рішення парламенту ухвалили через два дні після публікації державним статистичним відомством Indec нових даних про економічне зростання за вересень. Вони вказують, що Аргентина могла увійти в технічну рецесію: у другому кварталі 2026 року ВВП уже скоротився порівняно з першим. Остаточно це можна буде встановити після оприлюднення даних за весь третій квартал, яке очікують у середині грудня.

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