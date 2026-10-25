У Канберрі парламент Австралії відновлює роботу за посилених заходів безпеки після того, як автомобіль збив незалежну депутатку Гелен Гейнс біля її виборчого офісу у Вангаратті. Поліція розглядає інцидент як імовірно навмисну атаку, повідомляє ABC News.

65-річна Гейнс зазнала тяжких травм нижньої частини тіла, через що їй ампутували обидві ноги. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе, як очікується, внесе до Палати представників пропозицію присвятити значну частину дня виступам депутатів на підтримку колеги.

Порожнє місце в палаті

Місце Гелен Гейнс буде порожнім під час години запитань. Незалежна депутатка Кейт Чейні заявила, що виборців округу Інді цього тижня представлятиме порожнє крісло, однак їхні голоси та голоси австралійців, які прагнуть демократії, яку уособлює Гейнс, мають бути почуті парламентом.

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Депутатка Монік Раян назвала Гейнс найлагіднішою, принциповою та доброю членкинею парламенту. Незалежний сенатор Девід Покок повідомив, що його команда підтримує родину та співробітників депутатки й думає, як допомогти всім, кого зачепила ця подія.

Дискусія про безпеку політиків

Спікер Палати представників Мілтон Дік і президентка Сенату Сью Лайонс у листі до парламентарів повідомили про додаткові заходи охорони в окремих зонах будівлі парламенту. Депутати також зустрічалися з представниками Федеральної поліції Австралії для обговорення питань безпеки.

Комісарка Федеральної поліції Кріссі Барретт заявила, що між періодами запальної політичної риторики та зростанням погроз на адресу політиків існує прямий зв'язок. Водночас парламентарі наголошували, що посилення безпеки має бути збалансованим із потребою залишатися доступними для виборців.

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