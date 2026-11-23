Нижня палата парламенту Австралії остаточно схвалила новий оборонний закон, який надає міністрам широкі повноваження визначати об’єкти спеціальними зонами безпеки, зокрема без публічного оголошення. Австралійська експертка з конституційного права Енн Твумі назвала такий підхід безвідповідальним і заявила, що він створює серйозні ризики для верховенства права, повідомляє The Guardian.

Нові повноваження для міністрів

Закон про прискорення оборонних спроможностей і захист баз підтримали Лейбористська партія та Коаліція. Минулого тижня його схвалив Сенат, а в понеділок документ остаточно ухвалила нижня палата парламенту. Проти виступили лише кілька незалежних депутатів, серед яких Кейт Чейні, Монік Раян та Ендрю Вілкі.

Закон передбачає кримінальну відповідальність за вхід до оборонної зони або вихід із неї, а також за фотографування самої зони, людей чи об’єктів у ній. Максимальне покарання становить до семи років ув’язнення, штраф до 152 880 доларів або обидва види покарання. Зонами безпеки можуть бути не лише постійні військові бази, а й тимчасові, мобільні або створені в екстрених ситуаціях об’єкти.

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Застереження науковців і критиків

Закон також дозволяє міністру видавати декларації про оборонні спроможності. Вони можуть дозволяти певну діяльність без порушення інших законів або змінювати порядок застосування законів штатів і територій. Такі декларації можуть не публікуватися як законодавчі акти.

Твумі, почесна професорка Сіднейського університету, розкритикувала відсутність належного парламентського обговорення документа. На її думку, парламент замість визначення конкретних необхідних змін до законодавства передав міністрам, посадовцям і оборонним службовцям право виключати застосування чинних норм до оборонної діяльності.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе відкинув закиди критиків, назвавши нові повноваження необхідними в небезпечні часи. Водночас лідер Австралійських зелених Девід Шубрідж охарактеризував зміни як надзвичайні воєнні повноваження та загрозу громадянським свободам. Сенатор Девід Покок наголосив, що захист чутливих оборонних об’єктів від дронів та інших технологій не має означати передачу міністру оборони надзвичайних повноважень без належних запобіжників і прозорості.

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