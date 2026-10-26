Федеральний парламент Австралії призупинив звичайну роботу, щоб висловити підтримку незалежній депутатці від округу Інді Гелен Гейнс, яка зазнала тяжких травм після наїзду автомобіля біля свого офісу у Вангаратті. На її порожньому місці в Палаті представників поставили помаранчеве картонне зображення какаду.

Як повідомляє ABC News, напад стався тижнем раніше, коли Гейнс стояла біля багажника свого автомобіля. Поліція вважає наїзд цілеспрямованим. Через тяжкість травм депутатці згодом ампутували обидві ноги.

Заклики до зміни політичної культури

Під час багатогодинних виступів парламентарі говорили про доброту, мудрість і повагу Гейнс до цивілізованої політичної дискусії. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз заявив, що не можна плутати енергійність демократії з наростанням люті, а незгода не має переривати діалог.

Спікер Палати представників Мілтон Дік назвав подію моментом, коли всі парламентарі мають відповісти на виклик. Незалежна депутатка Аллегра Спендер заявила, що напад має не лише шокувати суспільство, а й змінити його. За її словами, після нападу Гейнс передусім турбувалася про своїх працівників і дякувала рятувальникам, медсестрам та перехожим.

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Роль Гейнс у парламенті

Гелен Гейнс стала депутаткою після виходу у відставку іншої незалежної представниці Кеті Макґован, а виборці округу Інді згодом двічі переобирали її. Колеги відзначали її роль у розвитку руху незалежних депутатів, а також роботу над питаннями доброчесності влади, підтримки регіонів і мобільного зв’язку під час стихійних лих.

Після багаторічної кампанії Гейнс федеральний уряд запровадив тимчасовий аварійний роумінг, який дозволяє телефонам підключатися до мережі іншого оператора, якщо власна мережа не працює під час великого лиха. Депутати також згадували її внесок у створення Національної антикорупційної комісії Австралії.

Учасники засідання закликали відповідальніше ставитися до риторики в парламенті та онлайн, а також посилити послуги з охорони психічного здоров’я в регіональних районах. Лідер опозиції Ангус Тейлор заявив, що повернення Гейнс до її місця в парламенті стане важливим моментом для демократії.

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