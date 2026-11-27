Парламент Австралії ухвалив закон, за яким експортери зрідженого природного газу з 2028 року мають резервувати для внутрішнього ринку до 20% своєї продукції. Як повідомляє The Japan Times, ініціативу лейбористського уряду остаточно схвалили після того, як опозиційна коаліція лібералів і націоналів пообіцяла не блокувати документ.

Виняток для Західної Австралії

Після внесення поправок законопроєкт підтримали в Сенаті пізно ввечері в четвер, а наступного дня його затвердила нижня палата парламенту. Від дії нової схеми звільнили Західну Австралію, на яку припадає близько двох третин експорту австралійського ЗПГ. У штаті вже діє власна політика резервування 15% газу, а його газова мережа не з’єднана з ринком східного узбережжя.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанез заявив, що закон чинитиме «тиск на зниження» цін на енергію для домогосподарств і бізнесу, не уточнивши можливий розмір економії. За його словами, газ використовують для опалення житла, підтримки відновлюваної енергетики та виробництва.

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Ситуація на східному узбережжі

Газовий ринок східного узбережжя Австралії протягом останнього десятиліття стикається з обмеженою пропозицією, вищими цінами та ризиком дефіциту. Видобуток на зрілих родовищах поблизу штату Вікторія, які історично були головним джерелом газу для регіону, скоротився. Деякі виробники ЗПГ на сході країни скуповували внутрішній видобуток, щоб виконувати експортні зобов’язання.

Нова схема стосуватиметься трьох експортних проєктів на східному узбережжі, якими керують Origin Energy, Shell і Santos. Їхній ЗПГ переважно постачається до Китаю, Японії, Південної Кореї та Малайзії. Критики вважають, що політика може настільки знизити ціни, що це стримуватиме розвідку та інвестиції у нові газові ресурси.

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