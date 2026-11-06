Парламент Бельгії дозволив обшуки житла мігрантів без документів — Cyprus Mail

Парламент Бельгії вранці у п’ятницю ухвалив закон, який дозволяє поліції заходити до помешкань мігрантів без документів, котрі проігнорували розпорядження залишити країну. Як повідомляє Cyprus Mail, рішення підтримала більшість депутатів після нічних дебатів, що тривали до близько 5:00 за місцевим часом.

Кого стосуватиметься закон

Обшуки дозволені лише в оселях людей, яким відмовили в притулку в Бельгії, які не виконали вимогу виїхати з країни та яких вважають загрозою громадській безпеці. Для проведення обшуку необхідний дозвіл слідчого судді.

Такі дії можуть відбуватися лише з 5:00 до 9:00 та за присутності посадовців міграційної служби. Бельгійський уряд назвав новий механізм інструментом для виконання рішень про депортацію осіб, яких вважають небезпечними для громадського порядку або національної безпеки.

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Протести та критика

Законопроєкт викликав опір правозахисних організацій і юристів. Вони заявляли, що дозвіл поліції заходити до приватних помешкань для контролю за дотриманням міграційного законодавства може послабити конституційні гарантії та захист приватного життя.

Напередодні голосування близько 3 тисяч людей утворили живий ланцюг навколо Палацу правосуддя в Брюсселі. За даними бельгійських медіа, у містах і містечках країни також організували понад 50 інших протестів і зібрань. Amnesty International закликала депутатів відхилити законопроєкт, зазначивши, що він може торкнутися також людей, які допомагають мігрантам без документів.

Закон є частиною ширшої політики коаліції прем’єр-міністра Барта де Вевера правого спрямування, спрямованої на обмеження міграції та збільшення кількості видворень людей, яким відмовили у праві залишатися в Бельгії.

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