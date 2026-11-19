Парламент Данії у Копенгагені 19 листопада, як очікується, ратифікує безпекову угоду зі США щодо Гренландії. Документ, підписаний США, Данією та Гренландією у вересні, має врегулювати суперечку довкола майбутнього арктичного острова, повідомляє Channel NewsAsia.

Роль США у Гренландії

Після набуття чинності угода розширить роль американських військових у Гренландії. Зокрема, США отримають дозвіл на створення системи протиракетної оборони Golden Dome. Водночас документ підтверджує суверенітет Данії над Гренландією та право жителів острова на самовизначення.

Напруга між сторонами посилилася після того, як президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував узяти під контроль багатий на корисні копалини острів. Його відмова виключити застосування військового або економічного примусу спричинила дипломатичну кризу в НАТО в січні та привела до кількох місяців інтенсивних переговорів Данії й Гренландії зі США.

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Процедура схвалення

Парламент Гренландії ратифікував домовленість цього місяця. Минулого тижня данський парламент підтримав її у першому читанні за підтримки всіх партій. Голосування щодо остаточного схвалення очікували приблизно о 10:00 за місцевим часом 19 листопада.

Професор політичних наук Копенгагенського університету Міккель Ведбі Расмуссен вважає, що угода може надати США більше можливостей впливати на рішення, які мають безпекове значення, а також на видобуток частини стратегічних ресурсів. Водночас інші експерти, яких цитує видання, зазначили, що нова домовленість не суттєво розширює військовий доступ США до Гренландії.

Угода не потребує голосування в Сенаті США. Після схвалення данським парламентом вона набуде чинності, коли Міністерство закордонних справ Данії дипломатичною нотою повідомить США про завершення внутрішніх процедур.

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