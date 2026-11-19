Парламент Данії у четвер одностайно схвалив оборонну угоду, яка дозволяє Сполученим Штатам розширити військову присутність у Гренландії. За документ проголосували 109 депутатів, жоден не виступив проти.

Оборонні зони на острові

Угода дозволяє США створювати оборонні зони в кількох місцях на арктичному острові. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на норвезького суспільного мовника NRK, це має відкрити шлях до розширення американської військової присутності в Гренландії.

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Доповнення угоди 1951 року

Угоду у вересні підписали уряди Данії, Гренландії та США. Вона змінює та доповнює угоду 1951 року, яка регулює оборону Гренландії.

Голосування в парламенті Данії відбулося після того, як раніше цього місяця документ схвалив парламент Гренландії — Інацисартут.

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