Парламент Єгипту уповноважив ас-Сісі підтримати Саудівську Аравію — Dawn

Парламент Єгипту схвалив уповноваження президента Абдель Фаттаха ас-Сісі вживати необхідних заходів на підтримку Саудівської Аравії. Рішення ухвалили на тлі посилення атак єменських хуситів на королівство, повідомляє Dawn.

Державна газета Al-Ahram повідомила, що Палата представників дозволила президентові вживати необхідних заходів для підтримки Королівства Саудівська Аравія. Минулого тижня ас-Сісі звернувся до парламенту з проханням погодити оборону союзника, якщо Ер-Ріяд попросить допомоги проти хуситів.

Умови можливої підтримки

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті та керівник єгипетської розвідки Хасан Рашад відвідали Ер-Ріяд і передали спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману лист від ас-Сісі. Президент заявив, що підтримка Єгипту обмежуватиметься захистом саудівської території та кордонів, а не нападом на Ємен.

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Після візиту Абдельатті заявив, що Каїр виступає за використання всіх можливостей для дипломатичного врегулювання конфлікту в Ємені. За його словами, можливе приєднання Єгипту до Мекканського пакту про взаємну оборону між Саудівською Аравією, Пакистаном і Туреччиною все ще серйозно розглядають.

Атаки хуситів і роль Каїра

Хусити, які контролюють столицю Ємену Сану, атакували міжнародний аеропорт Ер-Ріяда та державну нафтову компанію Saudi Aramco. За даними видання, це спричинило перебої в авіасполученні та експорті нафти. Їхнє просування також загрожує стратегічній протоці Баб-ель-Мандеб, що є підходом до Суецького каналу.

Єгипет уже приєднувався до коаліції на чолі із Саудівською Аравією на ранньому етапі війни в Ємені у 2015 році. Тоді Каїр переважно залучав військові кораблі для захисту судноплавних шляхів у Червоному морі, обіцяв авіаційну підтримку та розгорнув близько 800 військовослужбовців, однак його бойова роль була обмеженою.

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