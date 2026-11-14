Парламент Естонії підтримав суд нацоборони в першому читанні — ERR News

Парламент Естонії — Рійгікогу — підтримав у першому читанні законопроєкт про створення суду національної оборони. Проти ініціативи виступили голова Верховного суду Естонії Віллу Киве та міністерка юстиції Лійса Пакоста, повідомляє ERR News.

Які справи розглядатиме суд

Запропонований суд мав би розглядати кримінальні, цивільні й адміністративні справи, пов’язані з національною обороною або безпекою в умовах кризи чи війни. Голова парламентського комітету з національної оборони Пеетер Талі, який є одним з авторів законопроєкту, заявив, що йдеться про постійний спеціалізований суд, який діятиме відповідно до Конституції.

За словами Талі, до його компетенції можуть увійти справи військової юстиції, зокрема щодо примусової реквізиції майна або поводження з військовополоненими, які потребують швидкого розгляду. Детальний порядок роботи суду планують опрацювати до другого читання разом із судовою системою, Міністерством юстиції та правознавцями Тартуського університету.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заперечення суддів і міністерства

Голова Верховного суду Віллу Киве вважає створення окремої судової системи дорогим і недоцільним на тлі скорочень у судовій сфері. Міністерка юстиції Лійса Пакоста також заявила, що потреби в новому суді немає, оскільки зміни в організації судів, які набудуть чинності наступного року, вже передбачають широку спеціалізацію суддів і готовність до надзвичайних ситуацій та воєнного часу.

Міністерства юстиції та оборони заперечували проти законопроєкту ще під час його подання в липні. Прихильники ініціативи, серед яких колишній голова Верховного суду Райт Марусте та суддя Даймар Ліїв, наполягають, що військові справи потребують фахових знань, яких може не вистачати звичайним суддям. Проєкт передбачає розгляд таких військових правопорушень, як непокора, дезертирство, розголошення військової таємниці та мародерство.

Законопроєкт ініціювали восьмеро депутатів із військовим досвідом із коаліційних та опозиційних сил. Для набуття чинності документ має пройти ще два читання в Рійгікогу та отримати президентський асент.

Читай нас у