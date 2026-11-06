Парламент Естонії розглядає право призупиняти статус медиків — ERR News

Парламент Естонії розглядає зміни до Закону про організацію медичних послуг, які можуть надати державному органу нагляду Health Board право призупиняти активний статус лікарів і медсестер у національному реєстрі медичних працівників. Це може застосовуватися у разі повторних або серйозних порушень професійних стандартів, що створюють ризики для пацієнтів або якості медичної допомоги, повідомляє ERR News.

Нагляд за окремими медиками

Наразі Health Board перевіряє передусім медичні установи як юридичних осіб, а не окремих фахівців. За кваліфікацію працівників і якість наданої ними допомоги відповідають роботодавці.

Якщо медичний заклад припиняє співпрацю з лікарем, щодо якого виникли питання, орган нагляду не може продовжувати розслідування стосовно цієї людини, оскільки його повноваження поширюються на юридичних осіб. Законопроєкт, який розглядає Рійгікогу, має змінити цей порядок.

Поправки також дозволять оцінювати не лише формальні вимоги до медзакладів, зокрема приміщення, обладнання та штат, а й те, як вони забезпечують компетентність працівників, якість лікування і безпеку пацієнтів. До цього активний статус медика в реєстрі можна було призупинити лише за рішенням суду або на обмежений строк.

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Можливі заходи

Експертка Міністерства соціальних справ Пілле Саар заявила, що підставою для призупинення статусу мають бути повторні чи серйозні порушення стандартів. За її словами, йдеться про системну неналежну практику, зокрема поради замінити лікування молитвою, непризначення потрібних антибіотиків або відмовляння пацієнтів від контрацепції, у тому числі з релігійних мотивів.

Після консультацій з університетськими чи професійними експертами Health Board зможе видати припис, вимагати додаткового навчання або призупинити активну реєстрацію медика до складення нового іспиту. Очікується, що зміни набудуть чинності наступного жовтня.

Голова Асоціації сімейних лікарів Естонії Елле-Малл Садрак порадила пацієнтам просити медиків вносити всі рекомендації щодо лікування та ліків до медичної документації, зокрема до централізованої державної системи медичної інформації. На її думку, це допоможе розглядати скарги та встановлювати обставини у разі спору.

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