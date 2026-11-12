Парламент Естонії схвалив у другому читанні бюджет на 2027 рік — ERR News

Парламент Естонії — Рійгікогу — рано вранці у четвер схвалив у другому читанні урядовий проєкт державного бюджету на 2027 рік. Обговорення поправок розпочалося о 16:00 у середу та завершилося незадовго до першої години ночі, повідомляє ERR News.

Заперечення опозиції

Усі чотири опозиційні партії — Центристська партія, Консервативна народна партія Естонії (EKRE), Isamaa та Соціал-демократична партія (SDE) — запропонували призупинити друге читання документа. Ці пропозиції не підтримали: у 101-місцевому парламенті за призупинення проголосували 47 депутатів, проти — 50.

Доходи бюджету на 2027 рік прогнозують на рівні 19,4 млрд євро, видатки — майже 20,2 млрд євро. На інвестиції передбачено майже 1,2 млрд євро.

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Зміни до проєкту

До законопроєкту подали 95 поправок, три з яких частково схвалили. Фінансова комісія Рійгікогу запропонувала комплексну поправку щодо перерозподілу коштів у межах сфер відповідальності міністерств і між ними.

Також комісія запропонувала виділити додаткові 7,47 млн євро з урядового резерву для покращення доступності та якості послуг спеціалізованого догляду. Перше читання проєкту бюджету відбулося в середині жовтня.

Поправки до документа можна подавати до 17:15 середи, 25 листопада, перед третім і остаточним читанням. Між другим і третім читаннями дозволені лише косметичні зміни, зокрема виправлення друкарських помилок. Після розгляду бюджету засідання Рійгікогу тривало з іншими питаннями порядку денного.

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