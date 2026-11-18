Парламент Фінляндії в середу проголосував за продовження до кінця 2028 року дії так званого закону про pushback, офіційна назва якого — Закон про безпеку кордонів. Про це повідомляє YLE News.

Повноваження прикордонників

Закон дозволяє співробітникам Прикордонної служби Фінляндії повертати шукачів притулку, коли їхнє прибуття організовує Росія — держава-агресор — або інша іноземна держава, а ситуація становить серйозну загрозу національній безпеці.

Тимчасовий закон набув чинності в липні 2024 року. Це вже друге продовження терміну його дії. Уряд Фінляндії пояснює потребу в ньому тим, що загроза інструменталізованої міграції на східному кордоні країни не зникла.

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Позиція уряду та критика

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що продовження закону було абсолютно необхідним. За його словами, ситуація у сфері безпеки кордонів не свідчить про послаблення, тому поновлення та продовження дії закону є важливим.

Критики документа вважають, що він суперечить Конституції Фінляндії та міжнародним зобов'язанням країни. Фінляндія тримає закритими наземні пункти пропуску на кордоні з Росією з грудня 2023 року, продовжуючи це обмеження окремими рішеннями уряду.

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