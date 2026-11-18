В Італії нижня палата парламенту остаточно схвалила закон, спрямований на протидію антисемітизму. Документ підтримали пізно ввечері у вівторок 147 голосами проти 93. Закон закріплює визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті про Голокост, яке називає деякі форми критики Ізраїлю прикладами антисемітської поведінки, повідомляє France 24.

Суперечки щодо свободи висловлювань

Противники закону вважають, що він може стримувати публічну підтримку прав палестинців і критику Ізраїлю. Співголова групи «Зелено-лівий альянс» Анджело Бонеллі заявив, що праві використовують законопроєкт для придушення критики.

Центристсько-права коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні відкинула ці побоювання. Представник партії Forza Italia Паоло Еміліо Руссо заявив, що ніхто не намагався обмежити свободу висловлювань і критики, яку він назвав основою демократії. Закон не передбачає фінансових штрафів або кримінальних санкцій для порушників.

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Реакція партій і єврейської громади

Ліві партії загалом не підтримали документ. Водночас невелика група депутатів від опозиційної Демократичної партії утрималася від голосування всупереч позиції керівництва, яке закликало голосувати проти. Опозиція неодноразово просила уряд змінити визначення антисемітизму, однак коаліція не підтримала ці пропозиції.

Президентка Союзу єврейських громад Італії Лівія Оттоленгі привітала ухвалення закону, заявивши, що він зміцнить «демократичні антитіла» італійського суспільства. Прихильники документа посилаються на зростання антисемітських інцидентів після початку війни в Газі. Італійська обсерваторія антисемітизму зафіксувала 963 такі випадки у 2025 році — майже вчетверо більше, ніж у 2022-му.

Директор Центру сучасної єврейської документації в Мілані Гаді Луццатто Вогера повідомив Reuters, що у 2025 році зареєстрували 18 інцидентів, під час яких людей штовхали, плювали в них або били ляпасами. За перші шість місяців 2026 року таких випадків зафіксували 10.

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