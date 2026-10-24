Парламент Кенії підтримав вищу оплату екзаменаційним наглядачам — Nation Kenya

У Кенії депутати підтримали вимогу переглянути оплату праці наглядачів, охоронців та вчителів, які залучені до проведення національних іспитів і оцінювань. Водночас профспілка Kuppet не відмовляється від заклику до своїх членів не брати участі в роботі, пов’язаній з іспитами, доки Рада KNEC не розв’яже питання винагороди.

Заклик депутата

Як повідомляє Nation Kenya, депутат від Мсамбвені Фейсал Бадер заявив у парламенті, що чинні ставки не відповідають обсягу роботи та відповідальності персоналу. За його словами, керівники екзаменаційних центрів, наглядачі та охоронці забезпечують збереження матеріалів і належне проведення іспитів, однак їхня оплата не зростала попри підвищення вартості життя.

Бадер також зазначив, що низька винагорода змушує керівників центрів тимчасово винаймати житло поблизу пунктів отримання екзаменаційних матеріалів, аби забирати їх вчасно. Наглядачі, за його словами, теж мають додаткові витрати через контроль кількох іспитів у визначених центрах.

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Позиція профспілки

Заступник генерального секретаря Kuppet Мозес Нтуріма наполягає, що KNEC має укласти з представниками вчителів формальну угоду про ставки за різні види екзаменаційної роботи. Він заявив, що обіцянки своєчасно виплачувати кошти не розв’язують головної проблеми — розміру винагороди.

За словами Нтуріми, наглядачі отримують по Sh600, а інші виплати за екзаменаційні обов’язки також не відповідають виконаній роботі. Він навів приклад оплати Sh55 за перевірку однієї екзаменаційної роботи та добових у Sh150, які, за його твердженням, не змінювалися з 1990 року. Профспілка вважає, що вчителі мають отримувати оплату, співмірну з їхньою кваліфікацією та відповідальністю.

Суперечка щодо виплат триває не перший рік. У лютому 2025 року депутати порушували питання про затримки з оплатою праці вчителів, які проводили національні іспити 2024 року. 7 липня Національне казначейство виділило Sh1,5 млрд для погашення заборгованості, а через два дні міністр освіти Джуліус Огамба повідомив, що KNEC перерахувала гроші на рахунки екзаменаторів. Однак ці виплати не припинили спору про рівень винагороди.

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