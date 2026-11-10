Парламент Кіпру розгляне оборонну угоду з Францією — Cyprus Mail

Парламентський комітет Кіпру з закордонних справ у вівторок має розглянути законопроєкт про ратифікацію угоди з Францією щодо статусу військових сил. Документ визначає правила перебування та діяльності збройних сил двох держав на території одна одної, повідомляє Cyprus Mail.

Правова рамка для військових

Угоду підписали в Нікосії 8 червня міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас та міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен. Це угода про статус військових сил, або SOFA, яка регулює права та обов’язки військовослужбовців обох країн під час їхньої присутності на території іншої держави.

Документ покликаний полегшити оперативну співпрацю, спільні навчання та військові розгортання. Пальмас під час підписання назвав угоду важливим кроком для зміцнення оборонних відносин, заснованих на взаємній довірі та спільних стратегічних інтересах.

Вотрен заявила, що Кіпр є важливим пунктом підтримки французьких військових операцій у Східному Середземномор’ї та на Близькому Сході.

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Поглиблення оборонної співпраці

Угода стала продовженням стратегічного партнерства, яке президенти Кіпру Нікос Хрістодулідіс і Франції Емманюель Макрон уклали в Парижі у грудні 2025 року. Його положення передбачають поглиблення взаємодії у дипломатії, обороні та безпеці.

Французькі військові кораблі регулярно відвідують кіпрські порти, а військові двох країн беруть участь у спільних навчаннях. Підрозділ 3-го полку морської артилерії Франції взяв участь у військовому параді до Дня незалежності Кіпру 1 жовтня; раніше цей полк розгорнули на острові в березні 2026 року.

Минулого тижня Пальмас і Вотрен у Парижі обговорили оперативну співпрацю, європейські оборонні закупівлі та регіональну безпеку. Міністерство оборони Франції також підтвердило, що закупівельні плани Кіпру в межах програми ЄС SAFE включають французькі бронемашини Scorpion.

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