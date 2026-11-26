Парламент Латвії 26 листопада схвалив законодавчі зміни, які дають уряду право надати державну гарантію на суму до €175 млн для авіакомпанії airBaltic. Кошти мають надійти від приватних кредиторів, а держава гарантуватиме виконання перевізником зобов’язань із повернення позики.

У другому й остаточному читанні за зміни до закону про заходи фінансової стабілізації airBaltic проголосували 77 депутатів Сейму, 19 були проти, утриманих не було. У першому читанні того ж дня законопроєкт підтримали 76 депутатів, проти висловилися 18. Раніше уряд Латвії принципово підтримав надання гарантії, а парламентський комітет з бюджету та фінансів схвалив пропозицію дев’ятьма голосами проти двох, повідомляє AeroTime.

Фінансування для реструктуризації

airBaltic проходить фінансову реструктуризацію за процедурою Chapter 11 у США з 14 вересня 2026 року. 19 жовтня суд Південного округу Нью-Йорка остаточно дозволив залучити до €350 млн фінансування боржника в межах цієї процедури. Пакет передбачає три транші: €175 млн, до €125 млн і до €50 млн.

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Авіакомпанія вже отримала перший транш і намагається здобути доступ до другого. Міністр транспорту Латвії Кришс Ліпшанс пояснив, що кредитор вимагає державної гарантії на €175 млн для виділення €125 млн, тоді як ще €50 млн передбачено для сплати відсотків за кредитом.

Додаткові умови

Ліпшанс попереджав, що без другого траншу airBaltic може призупинити польоти до середини грудня. У поданні до американського суду від 16 листопада авіакомпанія заявила, що без доступу до двох наступних траншів їй загрожує ліквідація.

За даними уряду Латвії, для реалізації гарантії ще потрібне схвалення Європейської комісії та дотримання правил ЄС щодо державної допомоги. Крім того, станом на 26 листопада американський суд ще не ухвалив рішення щодо пріоритету нових кредиторів над власниками облігацій airBaltic із погашенням у 2029 році. Перевізник також планує скоротити штат на 500–700 працівників із приблизно 3 тисяч і зменшити парк Airbus A220-300 із 54 до близько 36 літаків до кінця 2026 року.

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