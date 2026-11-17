Сейм Латвії 17 листопада затвердив склад другого уряду на чолі з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом. За новий кабінет міністрів проголосували 57 депутатів, проти — 34, ще п'ятеро не голосували, повідомляє LSM English.

Голосування після дебатів

Склад уряду оприлюднили вранці 17 листопада. Парламентське засідання розпочалося о 15:00, а голосування за кабінет відбулося о 22:27 після понад семи годин дебатів.

Частина депутатів критикувала спосіб формування уряду, який, на їхню думку, презентували, щоб вкластися у дедлайн до 18 листопада — Дня незалежності Латвії. Також під час обговорення лунали зауваження щодо переважання чоловіків у складі кабінету та того, що кілька позапартійних кандидатів у міністри раніше навчалися або працювали з Кулбергсом у приватному секторі.

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Склад коаліції

Основою нового уряду став союз двох політичних сил — Об'єднаного списку та Національного об'єднання. Чотири з 13 міністерств очолять кандидати, формально не пов'язані з партіями. Підбиваючи підсумки дебатів, Кулбергс неодноразово називав своїх кандидатів професіоналами.

Один із депутатів Об'єднаного списку, Петеріс Дімантс, не голосував за уряд. Водночас представники опозиційної партії Latvia First розділилися: частина підтримала кабінет Кулбергса, а частина проголосувала проти.

Під час виступу перед голосуванням Кулбергс заявив, що для наступних чотирьох років ключовими словами будуть усунення марнотратства та зміни. Він також звернув увагу на низьку явку на виборах до Сейму, назвавши її попередженням для політиків, уряду та парламенту.

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