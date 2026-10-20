Парламент Лівії схвалив морську угоду з Туреччиною 2019 року — Anadolu Agency

Палата представників Лівії, що базується на сході країни, схвалила укладену з Туреччиною у 2019 році угоду про розмежування морських зон у Середземному морі. Парламент також скасував своє рішення 2020 року про розрив політичних зв’язків з Анкарою, повідомляє Anadolu Agency.

Меморандум про взаєморозуміння 27 листопада 2019 року підписали Туреччина та тодішній міжнародно визнаний Уряд національної згоди Лівії на чолі з Фаїзом ас-Сарраджем. Документ визначав межу морських юрисдикцій двох держав. Він набув чинності в грудні 2019 року та був зареєстрований в ООН.

Зміна позиції східної влади

Рішення є суттєвою зміною позиції східного парламенту, пов’язаного з політичним табором командувача Халіфи Хафтара. Раніше ця інституція виступала проти угоди та ставила під сумнів повноваження влади у Триполі укладати її без парламентського схвалення.

Туреччина підтримувала владу Триполі під час наступу сил Хафтара на столицю у 2019–2020 роках, але паралельно налагоджувала контакти зі східною Лівією. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічався зі спікером Палати представників Агілою Салехом у 2022 і 2023 роках. У серпні 2025 року глава турецької розвідки Ібрагім Калин відвідав Бенгазі та провів переговори з Халіфою Хафтаром.

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Суперечка в Середземному морі

Угода є одним із предметів тривалої суперечки Туреччини та Греції щодо морських кордонів, ресурсів на шельфі й прав островів. Анкара вважає, що під час розмежування слід зважати на географію узбережжя, пропорційність та принцип справедливості. Афіни натомість заявляють, що меморандум не враховує морські права грецьких островів, зокрема Криту і Родосу, та вважають його недійсним.

У серпні 2020 року Греція та Єгипет підписали окрему угоду про розмежування морських зон, яка частково перетинається з претензіями Туреччини й Лівії. Схвалення документа східним парламентом може послабити аргументи про відсутність внутрішньої підтримки угоди в Лівії, однак не розв’язує питань її реалізації та наслідків для третіх країн.

Енергетична співпраця

У червні 2025 року турецька державна компанія TPAO та Національна нафтова корпорація Лівії підписали меморандум щодо геологічних і геофізичних досліджень у чотирьох морських районах. У лютому 2026 року TPAO отримала права участі у двох розвідувальних блоках під час першого за 17 років ліцензійного раунду Лівії. Схвалення морської угоди може зменшити політичну невизначеність для майбутніх спільних проєктів, хоча розвідка і буріння потребуватимуть окремих ліцензійних, інвестиційних та операційних рішень.

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