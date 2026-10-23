Парламент Малі ратифікував розширення позбавлення громадянства — The Rio Times

У Малі перехідний парламент — Національна перехідна рада (CNT) — 22 жовтня 2026 року ратифікував ордонанс, який поширює можливість позбавлення громадянства на малійців, що мають його від народження. За рішення проголосували всі 119 присутніх членів ради, повідомляє The Rio Times.

Кого стосується ордонанс

Раніше позбавлення громадянства переважно застосовували до натуралізованих громадян. Ордонанс вносить зміни до Кодексу про осіб і сім’ю, заснованого на законі № 2011-087 від 30 грудня 2011 року.

У висвітленні липневого проєкту документа серед підстав для такого рішення називали формальну присягу на вірність іншій державі, співпрацю з організаціями, які влада вважає ворожими, сепаратистськими або терористичними, а також участь у терористичній діяльності. У проєкті також згадували фінансування чи прославляння тероризму та використання колишньої державної посади на шкоду інтересам Малі. Повний ратифікований текст ордонансу у джерелі не був доступний.

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Шлях документа до ратифікації

Рада міністрів Малі, яку очолює генерал Ассімі Ґоїта, 17 липня 2026 року схвалила проєкт. Міністр юстиції Мамуду Кассуґе представив його як відповідь на недоліки чинної системи. Сам ордонанс датований 13 серпня, а голосування CNT відбулося у Міжнародному конференц-центрі Бамако під головуванням президента ради Маліка Діава.

За даними Madar, що посилається на Agence de presse africaine, позбавлення громадянства не має призводити до безгромадянства. Водночас The Rio Times зазначає, що наявність такої гарантії в остаточному ратифікованому тексті не підтверджена. Малі 27 травня 2016 року приєдналася до Конвенції ООН 1961 року про скорочення безгромадянства, яка забороняє позбавляти громадянства з расових, етнічних, релігійних або політичних підстав.

Процедура ухвалення рішення про позбавлення громадянства, необхідні докази та можливість оскарження у висвітленні не описані. Джерело також не повідомляє про конкретних осіб, яких уже могли позбавити громадянства за новими правилами.

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