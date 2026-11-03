Парламент на сході Лівії затвердив нового голову центробанку — TimesLIVE

Парламент на сході Лівії на засіданні в місті Себха затвердив члена ради Центрального банку Лівії Фавзі Абу Хазама новим головою банку. Депутати також прийняли відставку попереднього очільника установи Наджі Ісси, повідомляє TimesLIVE.

За словами речника східного парламенту Абдулли Бліхега, за призначення Абу Хазама та прийняття відставки Ісси проголосували 78 із 90 присутніх депутатів. Заступник спікера Мусбах Дума заявив, що це було перше засідання парламенту в південному місті Себха.

Позиція західних органів влади

Вища державна рада, що базується у Триполі та є суперником парламенту на заході розділеної країни, наразі не коментувала рішення східних депутатів. Минулого місяця парламент на сході вже підтримав кандидатуру Абу Хазама як тимчасового голови Центрального банку.

Наджі Ісса очолив Центробанк у 2024 році після того, як парламент і Вища державна рада погодили його призначення. Це рішення завершило суперечку щодо контролю над банком, яка раніше призвела до усунення попереднього керівника. У серпні Ісса подав заяву про відставку до обох законодавчих органів, публічно не пояснивши причин.

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Ситуація навколо Центробанку

У жовтні Центробанк засудив те, що назвав примусовим проникненням до своєї штаб-квартири за відсутності голови. Обставини цього інциденту залишаються не до кінця з’ясованими. Банк заявив, що покладає відповідальність за будь-які наслідки на всіх причетних, зокрема на міністерство оборони.

Пізніше установа видалила цю заяву та повідомила, що Абу Хазам офіційно перебрав повноваження під час «дружньої» процедури передавання справ за участю представників обох законодавчих органів. Банк також заявив, що його робота триває у звичайному режимі.

Того ж дня прем'єр-міністр міжнародно визнаного Уряду національної єдності Абдулхамід Дбейба зустрівся з Абу Хазамом. Вони обговорили фінансові та економічні виклики, зокрема заходи для підтримки стабільності курсу лівійського динара.

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