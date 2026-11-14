Парламент Науру вперше з 1968 року залишився без опозиції — Taipei Times

У Науру всі депутати парламенту підтримали уряд президента Девіда Адеанга, тож у 19-місцевому законодавчому органі не залишилося політичної опозиції. Адеанг заявив, що ця зміна відображає єдність, стабільність і спільну мету в політиці тихоокеанської острівної держави, повідомляє Taipei Times.

Двоє депутатів отримали посади

За словами Адеанга, повну підтримку уряду в парламенті забезпечило призначення Пйона Деіє та Джейсона Бінгема Агіра заступниками міністрів уряду. Президент назвав це першим випадком від здобуття Науру незалежності у 1968 році, коли весь парламент підтримує уряд.

У країнах південної частини Тихого океану склад урядових та опозиційних блоків може змінюватися, а депутати можуть переходити між ними. Водночас Науру є рідкісним випадком держави, де в парламенті взагалі немає політиків в опозиції.

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Парламентський контроль

Адеанг не пояснив причин переходу опозиційних депутатів, окрім посилання на спільне зобов’язання ставити інтереси Науру на перше місце. Він також не сказав, хто здійснюватиме парламентський контроль, який зазвичай забезпечує опозиція. Водночас президент заявив, що в країні збережуться різні погляди та активні дебати, характерні для сильної і здорової демократії.

Оголошення уряду у Facebook були єдиним джерелом інформації про кадрові зміни. Усі медіа в державі з населенням близько 12 тисяч людей належать уряду, а іноземних журналістів відмовляють від поїздок до країни високою вартістю журналістської візи — 8 тисяч австралійських доларів, або 5435 доларів США.

Адеанг очолює Науру з 2023 року, коли його попередника усунули вотумом недовіри. Депутати, які склали присягу після торішніх виборів, без альтернативи обрали його для продовження роботи на посаді. Freedom House зазначала, що жителі Науру загалом користуються політичними правами та громадянськими свободами, однак корупція залишається проблемою.

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