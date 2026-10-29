Парламент Нового Південного Уельсу схвалив створення парку для коал — Mongabay

Парламент австралійського штату Новий Південний Уельс ухвалив закон про створення Великого національного парку коал у регіоні Середнього Північного узбережжя. Відкрити парк планують до кінця 2026 року, повідомляє Mongabay.

475 тисяч гектарів охоронюваної території

До складу нового парку увійдуть 178 тисяч гектарів державних лісів та інших державних земель. Їх приєднають до наявної мережі національних парків, утворивши охоронювану територію площею 475 тисяч гектарів.

У цих лісах мешкають близько 12 тисяч коал і понад 100 інших видів флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення. Серед них — великий сумчастий летяга, блискучий чорний какаду та рідкісні павукові орхідеї. Представники народів гумбайнгірр і дунгутті, які брали участь у формуванні парку, надалі долучатимуться до управління ним. Через організації, контрольовані корінними громадами, планують працевлаштувати вісьмох рейнджерів із корінних народів.

У Новому Південному Уельсі коалу визнали видом під загрозою зникнення у 2022 році. За даними парламентського розслідування 2020 року, цей вид може зникнути у штаті до 2050 року. Чисельність коал скоротилася на третину між 1990 і 2010 роками через втрату середовища існування, хвороби та кліматичні чинники, зокрема лісові пожежі.

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Суперечки щодо вуглецевих кредитів

Уряд штату передбачив 140 млн австралійських доларів на створення парку. Водночас його довгострокове фінансування значною мірою планують забезпечувати за рахунок Австралійських одиниць вуглецевих кредитів за методом поліпшеного управління природними лісами.

Цей механізм дає змогу генерувати вуглецеві кредити для проєктів, які скорочують або припиняють заготівлю деревини у природних лісах на державних землях. Такі кредити можуть використовувати промислові підприємства для компенсації власних викидів. Частина природоохоронців і депутати від Партії зелених розкритикували модель, заявивши, що охорона природи не має залежати від торгівлі вуглецевими кредитами. Спроби внести зміни до цієї схеми парламент відхилив.

Рекреаційні зони в межах проєкту

Приблизно 17% території майбутнього парку матимуть статус регіональних парків для рекреаційних користувачів, зокрема автомобільних клубів, клубів зі стрільби з лука та гірського велоспорту. Закон також врахував проведення автоспортивних заходів у частині таких зон. Після внесення останньої поправки п'ять із приблизно десяти регіональних парків виключили з положень щодо автоспорту.

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