Національні збори Південної Кореї розглядають можливість провести парламентські слухання щодо скасування контракту державної компанії Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP) з південнокорейськими Daewoo Engineering & Construction та Doosan Enerbility на будівництво ядерних реакторів у Дукованах у Чехії.

Пропозиція провести слухання

Депутат головної опозиційної партії «Сила народу» Пак Сон Мін заявив про внутрішні проблеми в південнокорейському консорціумі та запропонував профільному комітету Національних зборів провести слухання. Як повідомляє Korea Herald, депутат послався на повідомлення місцевих медіа про те, що KHNP нібито прагнула анулювати контракт із Daewoo та залучити іншого субпідрядника.

За даними цих повідомлень, причиною стали розбіжності сторін щодо суми контракту. Депутат правлячої Демократичної партії Кореї Пак Хі Сон підтримав ідею слухань. Він заявив, що парламент має перевірити твердження про нібито спроби KHNP змінити раніше погоджені умови контракту та одноосібно просувати власні умови.

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Консенсусу поки немає

Водночас депутат Демократичної партії Кореї Чан Чхоль Мін зазначив, що збіг позицій представників різних партій щодо потреби в слуханнях ще не означає досягнення компромісу. Питання обговорювали на засіданні профільного комітету в п’ятницю під час розгляду бюджету на 2027 рік.

Голова комітету Кім Сон Вон із партії «Сила народу» закликав до міжпартійного консенсусу щодо слухань. Засідання завершилося без домовленості, після чого він запропонував відновити його в понеділок. Консорціум на чолі з KHNP здобув контракт на проєкт вартістю 24 трлн вон, або $18 млрд, у липні 2024 року. Про скасування контракту оголосили в жовтні.

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