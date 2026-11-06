Парламент Південної Кореї схвалив спецрозслідування дій прокурорів — Korea Herald

Національні збори Південної Кореї схвалили законопроєкт, що дозволяє провести спеціальне розслідування можливих політично вмотивованих дій прокурорів за президентства колишнього глави держави Юн Сок Йоля. За документ проголосували 167 депутатів, один був проти. У голосуванні взяли участь 168 із 300 парламентарів, оскільки головна опозиційна Партія народної влади бойкотувала його, повідомляє Korea Herald.

Законопроєкт просувала Демократична партія, яка перебуває при владі. Парламент схвалив його після припинення філібастеру, який Партія народної влади розпочала напередодні на знак протесту.

Справи, які охопить розслідування

Спеціальний радник перевірятиме 12 справ, зокрема шість, пов’язаних із президентом Лі Чже Мьоном. Його кримінальні судові процеси призупинили після вступу на посаду в червні 2025 року.

Одна зі справ стосується обвинувачень, висунутих Лі в березні 2023 року у зв’язку з подіями часів його роботи мером Соннама в провінції Кьонгі. Прокуратура стверджувала, що він дозволив приватним забудовникам отримати незаконний прибуток і забезпечив корпоративні пожертви в обмін на сприяння.

Інша справа пов’язана з твердженнями, що Лі організував переказ компанією Ssangbangwool Group 8 млн доларів до Північної Кореї у 2019–2020 роках. За версією прокуратури, кошти призначалися для підтримки регіональних проєктів і організації його візиту до Пхеньяна. Обвинувачення у цій справі Лі висунули в червні 2024 року.

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Розслідування не переглядатиме суть кримінальних звинувачень. Спеціальний радник має з’ясувати, чи маніпулювали прокурори доказами або свідченнями для висунення обвинувачень.

Позиції партій

Перевірка також охопить справу колишнього президента Мун Чже Іна, якому в квітні 2025 року висунули обвинувачення у зв’язку з твердженнями, що працевлаштування його колишнього зятя в авіакомпанії було хабарем. До переліку включили справи про загибель південнокорейського працівника рибного господарства від дій військових КНДР у 2020 році, примусове повернення двох північнокорейських рибалок у 2019 році та прокурорську перевірку нібито неправдивих медіаповідомлень щодо Юна.

Партія народної влади заявила, що розслідування може створити умови для припинення проваджень проти Лі та послабити незалежність судової влади. Демократична партія наполягає, що воно потрібне для виявлення можливих зловживань владою з боку прокурорів. Спеціальний радник зможе залучити до 309 працівників і вести розслідування до 200 днів, зокрема 20 днів підготовчого періоду.

Демократична партія, Партія народної влади та мала партія Rebuilding Korea запропонують по одному кандидату на посаду спеціального радника. Остаточний вибір зробить президент Лі Чже Мьон.

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