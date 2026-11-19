Парламент Румунії 18 листопада схвалив законодавчу пропозицію про збільшення денного ліміту готівкових платежів і надходжень із 5 тис. до 50 тис. румунських леїв. Це приблизно відповідає підвищенню суми з 1 тис. до 10 тис. євро.

Ініціатива партії AUR

Пропозицію внесла ультраправа партія «Альянс за об’єднання румунів» (AUR). Вона передбачає десятикратне підвищення максимальної суми готівкових платежів і надходжень, які можна проводити протягом одного дня.

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Про схвалення ініціативи повідомляє Romania Insider. Джерело зазначає, що рішення парламенту стосується обох видів операцій: готівкових платежів і надходжень коштів.

На кого поширюється пропозиція

Законодавча пропозиція охоплює компанії, уповноважених фізичних осіб (PFA), індивідуальні та сімейні підприємства. Також вона стосується представників вільних професій, осіб, які провадять незалежну діяльність, товариств та інших суб’єктів із юридичною особою або без такого статусу.

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