Парламент Швеції голосуватиме за зміни щодо позбавлення громадянства — The Local Sweden

Парламент Швеції в середу має провести повторне голосування за зміни до Конституції, які дадуть змогу позбавляти шведського громадянства людей із подвійним громадянством, засуджених за злочини, що серйозно шкодять життєво важливим інтересам країни. Як повідомляє The Local Sweden, для внесення конституційних змін у Швеції необхідні два голосування парламенту, між якими мають відбутися вибори.

Перше голосування за цю ініціативу відбулося у травні. Якщо депутати вдруге підтримають законопроєкт, зміни до Конституції набудуть чинності з 1 січня. Пропозицію підтримують Соціал-демократична партія, партії чинного уряду та Шведські демократи, тому її ухвалення вважають практично гарантованим.

Заперечення щодо формулювань

Спочатку проти поправки виступали Ліва партія, Партія зелених, Центристська партія та Соціал-демократична партія. Вони заявляли, що формулювання є надто нечітким і не дає ясності щодо того, які саме злочини можуть стати підставою для позбавлення громадянства.

Депутатка від соціал-демократів Амалія Руд Стенльоф критикувала текст як недбалий і юридично невизначений. За її словами, норма потенційно може стосуватися бухгалтерських і податкових правопорушень або випадку, коли людина забула секретний документ у конференц-готелі.

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У січні соціал-демократи відмовилися від опозиції до змін, пояснивши це необхідністю боротьби зі злочинністю угруповань. У законопроєкті, який Конституційний комітет 5 листопада надіслав парламенту, партія також підтримала додаткові запобіжники проти безгромадянства та положення про відповідність міжнародним конвенціям, зокрема Європейській конвенції з прав людини, Конвенції про права дитини й Конвенції ООН про скорочення безгромадянства.

Інші конституційні зміни

Законопроєкт також дозволить владі позбавляти шведського громадянства людей із подвійним громадянством, якщо буде доведено, що вони отримали його на неправдивих підставах. Центристська партія, попри незгоду з формулюваннями, планує утриматися під час другого голосування. Ліва партія та Партія зелених мають голосувати проти.

Крім того, зміни відкривають шлях до майбутньої заборони членства у злочинних угрупованнях. Парламент зможе обмежувати конституційний захист свободи об'єднань для організацій і груп, залучених до тяжкої злочинної діяльності заради економічної чи іншої неправомірної вигоди. Окремо поправки закріплюють нове конституційне право на безоплатний аборт.

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