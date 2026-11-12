Парламент Швеції схвалив зміну конституції щодо громадянства біпатридів — The Local Sweden

Парламент Швеції схвалив конституційну поправку, яка відкриває шлях до ухвалення законів про позбавлення шведського громадянства людей із подвійним громадянством. Це може стосуватися тих, хто набув громадянства на неправдивих підставах, або був засуджений за злочини, що завдали серйозної шкоди життєво важливим інтересам країни, повідомляє The Local Sweden.

Результати голосування

Поправку підтримали 292 депутати, проти проголосував 51. Голосування 11 листопада стало другим, необхідним для внесення конституційних змін: у Швеції парламент має схвалити їх двічі, а між голосуваннями повинні відбутися вибори.

Проти поправки виступили лише Ліва партія та Партія зелених. Решта політичних сил підтримала її.

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Подальша реалізація

Конституційна зміна сама по собі не встановлює процедури позбавлення громадянства. Після виборів 13 вересня, які не дали однозначного результату, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон очолює уряд, що виконує обов’язки, поки партії намагаються сформувати новий кабінет.

Наступний уряд вирішуватиме, як реалізовувати поправку, зокрема які злочини можуть бути підставою для позбавлення громадянства. Уряд Крістерссона працював над законопроєктом, однак його ще не завершили. Минулого року уряд розглядав можливість позбавляти громадянства біпатридів, засуджених у справах про організовану злочинність і банди.

Правозахисна організація Civil Rights Defenders розкритикувала зміни. Її старша юридична радниця Аїда Самані заявила, що пропозиція фактично створює два типи шведського громадянства — стійке та умовне — і ставить питання про рівність перед законом.

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