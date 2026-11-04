Парламент Сінгапуру в середу, 4 листопада, має обговорити запропоновані зміни до Закону про транскордонне забруднення серпанком. Міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу має невдовзі представити парламенту законопроєкт про внесення поправок.

Мета поправок

Як повідомляє Channel NewsAsia, раніше Фу заявляла, що Сінгапур прагне посилити чинне законодавство, пов’язане із серпанком, зокрема цей закон. За її словами, зміни мають усунути прогалини у правозастосуванні, посилити відповідальність компаній і розширити можливості країни розслідувати випадки транскордонного серпанку.

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Рішучі заходи

Міністерка також зазначала, що посилення законодавства має дати Сінгапуру змогу вживати рішучих заходів проти тих, кого вважають відповідальними за транскордонний серпанок.

Channel NewsAsia веде пряме висвітлення парламентських дебатів щодо законопроєкту.

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