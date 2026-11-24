Парламент Словаччини за ініціативою уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо ухвалив рішення скасувати голосування поштою. Як повідомляє Der Spiegel, представник правлячої партії Smer Тібор Гашпар обґрунтував це тим, що такий спосіб волевиявлення нібито не заслуговує на довіру, а таємницю голосування неможливо гарантувати.

Голосування для словаків за кордоном

Від 2006 року громадяни Словаччини могли голосувати поштою на парламентських виборах і референдумах. На парламентських виборах 2023 року голоси, подані поштою, становили приблизно 2% від загальної кількості. Більшість із них отримала опозиційна партія.

Після ухваленого рішення словаки, які живуть за кордоном або перебувають у поїздках, зможуть голосувати лише у дипломатичних представництвах та інших виборчих дільницях, визначених Міністерством закордонних справ.

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Критика опозиції

Опозиція різко розкритикувала зміну виборчих правил. Лідер опозиційних християнських демократів Мілан Майєрський заявив, що урядова коаліція боїться програти наступні вибори. Інші опозиційні депутати повідомили про намір оскаржити законодавчі зміни в Конституційному суді.

Критики реформи застерігають, що вона може ускладнити участь у виборах для людей з інвалідністю, мешканців віддалених районів і словаків у країнах, де немає посольства чи консульства. Зокрема, у США, за офіційними даними, проживають близько 300 тисяч словаків, тоді як Братислава має там лише два дипломатичні представництва.

За даними видання, партія Smer нещодавно втратила абсолютну більшість у парламенті після виходу кількох депутатів, але за підтримки союзників, які нині засідають як незалежні, має 79 голосів у Національній раді в Братиславі.

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