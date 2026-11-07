Парламент Тайваню підвищив виплати літнім фермерам до NT$15 000 — Taipei Times

Законодавчий юань Тайваню ухвалив поправки, що підвищують щомісячну допомогу для літніх фермерів із NT$8 110 до NT$15 000. Зміни діятимуть ретроактивно з 1 липня, повідомляє Taipei Times.

Нові умови програми

Поправки також пом'якшують критерії для отримувачів виплат. Граничний річний дохід заявників поза сільським господарством підвищили з NT$500 000 до NT$600 000. Максимальну оціночну вартість землі та житла заявників збільшили з NT$5 млн до NT$10,25 млн.

Очікується, що завдяки зміненим вимогам право на допомогу матимуть ще понад 7 000 людей. Закон також передбачає перегляд розміру виплати раз на два роки: якщо індекс споживчих цін зросте на 3%, суму допомоги коригуватимуть, а додаткові витрати покриватиме центральний уряд.

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Суперечка щодо видатків

У січні Кабінет схвалив власну версію змін, яка передбачала підвищення виплати до NT$10 000 на місяць. Однак парламентські фракції Гоміндану та Тайванської народної партії спільно запропонували встановити допомогу на рівні NT$15 000, пояснивши це потребою врахувати інфляцію. Законодавці зрештою підтримали варіант опозиційних партій.

Представниця фракції Гоміндану Сюй Юй-чжень заявила, що підвищення є визнанням внеску фермерів в економіку Тайваню. Водночас представниця Демократичної прогресивної партії Чень Пей-юй назвала урядовий варіант із виплатою NT$10 000 більш відповідальним із погляду державних фінансів. Міністерство сільського господарства повідомило, що підвищення допомоги до NT$15 000 замість NT$10 000 потребуватиме додаткових NT$32 млрд щорічних видатків.

Програму допомоги літнім фермерам на Тайвані запровадили 1995 року для фермерів віком від 65 років, які щонайменше 15 років були учасниками фермерського страхування. Спершу щомісячна виплата становила NT$3 000, у 2011 році її підвищили до NT$7 000, а у 2024 році — до NT$8 110 після перегляду на основі індексу споживчих цін.

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