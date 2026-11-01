Парламент Тайваню посилив покарання за незаконне використання земель — Taipei Times

На Тайвані Законодавчий юань у третьому читанні схвалив зміни до законів про розвиток сільського господарства, збереження ґрунтів і води, а також використання та передачу резервних гірських земель. Поправки мають посилити протидію незаконній забудові та несанкціонованому використанню сільськогосподарських угідь і схилів, повідомляє Taipei Times.

Штрафи за засипання земель

Зміни до статей 10 і 69 Закону про розвиток сільського господарства передбачають штраф до 3 млн тайванських доларів за незаконне засипання або скидання матеріалів на сільськогосподарських землях. Це еквівалентно приблизно 92 370 доларам США.

Окремо зміни до статті 60 цього закону включають втрати врожаю через дику природу до переліку випадків, за яких уряд може надавати грошову допомогу, субсидії або пільгові кредити. Міністерство сільського господарства заявило, що надалі розробить відповідні механізми допомоги.

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Відповідальність за шкоду схилам

Відповідно до поправок до Закону про збереження ґрунтів і води, за несанкціоноване використання або освоєння схилових земель, що спричинило ерозію або шкоду охороні ґрунтів і води, може загрожувати до п’яти років ув’язнення та штраф до 25 млн тайванських доларів.

Якщо порушення призвело до смерті або тяжких травм, максимальні штрафи підвищили до 100 млн тайванських доларів замість 1 млн та до 80 млн замість 800 тис. тайванських доларів. За невиконання вимог щодо усунення порушень штраф може сягати 3 млн тайванських доларів проти попередніх 60 тис. Міністерство очікує, що зміни підвищать ефективність правозастосування.

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