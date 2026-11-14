Парламент Тайваню схвалив довші батьківські відпустки — Taipei Times

Законодавчий Юань Тайваню схвалив поправки до законів про гендерну рівність у сфері праці та зайнятість, які передбачають подовження відпусток у зв’язку з народженням дитини. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами має зрости з восьми до 14 тижнів, а відпустка для батька після народження дитини — із семи до 14 днів.

Як повідомляє Taipei Times, працівники також зможуть брати неоплачувану батьківську відпустку, доки дитині не виповниться дев’ять років. Наразі ця межа становить три роки.

Догляд за дитиною

Поправки передбачають право батьків на відпустку для особистого догляду за дитиною в разі її хвороби, вакцинації, призупинення роботи дитячого садка або занять у школі. Такою відпусткою також можна буде скористатися для участі в батьківських заходах, організованих закладами догляду за дітьми, установами дошкільної освіти або школами.

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Тривалість такої відпустки обмежать 60 днями на одну дитину, і вона зараховуватиметься до загального строку неоплачуваної батьківської відпустки. Право на сім днів відпустки для супроводу чоловіка або дружини на допологові огляди залишиться без змін. Відпустку для батька після народження дитини необхідно буде використати протягом 15 днів після пологів.

Виплати та набуття чинності

Працівники, які беруть неоплачувану батьківську відпустку, можуть отримувати допомогу протягом до шести місяців відповідно до закону про страхування зайнятості. Зміни передбачають продовження максимального строку виплат до дев’яти місяців, якщо кожен із батьків отримав повну шестимісячну допомогу.

Трудові мігранти мають право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, однак доглядальники, які проживають у роботодавців, не мають права на оплачувану таку відпустку. Вони можуть брати неоплачувану батьківську відпустку, але не матимуть права на відповідні виплати. Поправки мають подати президентові Вільяму Лаю для оприлюднення, а дату набуття ними чинності визначить Виконавчий Юань.

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