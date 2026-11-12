Парламент Тайваню вперше використав ШІ для зачитування законопроєктів — Taipei Times

У Тайбеї Законодавчий юань Тайваню вперше використав штучний інтелект для зачитування текстів законопроєктів. Комітет із соціального добробуту та гігієни довкілля доручив системі ШІ озвучити 15 версій проєкту базового закону про деменцію перед початком розгляду документа, повідомляє Taipei Times.

Зачитування тривало 70 хвилин

За словами депутатки від партії Гоміндан Чень Цзінхуей, яка головувала в комітеті, спочатку ШІ читав текст у 1,5 раза швидше за звичайний темп. Через 10 хвилин депутати заявили, що без труднощів стежать за викладом, після чого швидкість підвищили вдвічі.

У підсумку озвучення всіх 15 варіантів законопроєкту зайняло 70 хвилин. За оцінкою Чень, працівникам парламенту на читання цих документів знадобилося б приблизно дві години й 11 хвилин. За звичайного темпу це тривало б близько 131 хвилини, тоді як на подвійній швидкості — орієнтовно 66 хвилин.

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Перевірка точності системи

Чень Цзінхуей висловила сподівання, що перше застосування ШІ відкриє шлях до ширшого використання технології в парламенті. За її словами, ідея виникла після того, як вона втратила голос через хворобу. У 2024 році її колега, депутат Ко Жу-цзюнь, запропонував використати згенерований ШІ варіант її голосу для запитань прем'єр-міністру Чжо Жунтаю на пленарному засіданні.

Спікер Законодавчого юаню Хань Го-юй підтримав вивчення можливостей ШІ та створив робочу групу для дослідження його застосування. Перед засіданням комітет спільно з ІТ-департаментом парламенту протестував систему, щоб перевірити точність її роботи.

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