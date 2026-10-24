Парламент Тасманії розгляне заборону конверсійних практик — ABC News Australia

Парламент Тасманії в Австралії в середу розгляне законопроєкт про заборону конверсійних практик — спроб змінити, придушити або викорінити сексуальну чи гендерну ідентичність людини. Ініціативу підготувала партія «зелених», її підтримує Лейбористська партія та активісти, повідомляє ABC News.

Законопроєкт визначає конверсійну практику як дію, спрямовану на конкретну людину з наміром змінити, придушити або викорінити її сексуальну орієнтацію. Згода людини на такі дії не змінюватиме їхньої правової оцінки. Дослідження університетів Ла-Троба та Маккуорі засвідчило, що з такими практиками стикалася одна з 20 молодих LGBTQIA+ людей у Тасманії.

Винятки для дискусій і медицини

Під заборону не підпадатиме участь у публічних дебатах або висловлення переконань і принципів, зокрема релігійних, включно з молитвою. Батьки зможуть обговорювати з дітьми сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, сексуальну активність та релігію.

Виняток також передбачений для послуг зареєстрованих медичних працівників, якщо фахівець вважає їх доречними для людини, а самі послуги відповідають правовим, професійним і етичним вимогам. Медики зможуть обговорювати та досліджувати ідентичність пацієнта, не спрямовуючи його до певного результату, а також говорити про бажання припинити, змінити або скасувати соціальний чи медичний перехід.

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Відповідальність і голосування

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за умисне застосування конверсійної практики, що завдало потерпілому шкоди. Обтяжувальною обставиною буде випадок, коли такі дії вчинено щодо дитини або особи з порушеною здатністю ухвалювати рішення. Окремо передбачено відповідальність за вивезення людини з Тасманії для таких практик і за їх рекламу.

Законопроєкт пропонує запровадити посаду уповноваженого з питань конверсійних практик, яку обійматиме комісар з протидії дискримінації. До нього можна буде подавати повідомлення про ймовірне застосування таких практик, а посадовець вирішуватиме, чи проводити розслідування. Серед можливих заходів — відмова від подальших дій, припис щодо дотримання вимог або юридично зобов’язальне зобов’язання. Серйозні справи, у яких потерпілий зазнав шкоди, розглядатиме Верховний суд Тасманії.

Для схвалення в нижній палаті потрібно 18 голосів. «Зелені» мають чотири голоси, лейбористи — десять; незалежна депутатка Крісті Джонстон підтвердила підтримку, а Девід О'Бірн і Гелен Бернет заявили про принципову підтримку. Депутатам Ліберальної партії дозволили голосувати на власний розсуд.

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