Парламент засудив депутата Печа за коментарі про смерть дитини — ABC News Australia

Парламент Північної Території в Австралії схвалив подання про засудження депутата опозиційної Лейбористської партії Ченсі Печа через його коментарі медіа щодо смерті п’ятирічної Куманджаї Літл Бебі. Ініціаторкою подання стала міністерка захисту дітей Робін Кейгілл, повідомляє ABC News.

Позиція міністерки

Кейгілл заявила в парламенті, що у справі про смерть дівчинки є обвинувачений, а провадження перебуває на розгляді суду. За її словами, парламентарі мають обережно добирати вислови, аби правосуддя було не лише здійснене, а й очевидне для суспільства.

Міністерка назвала коментарі Печа зосередженими на обвинуваченому та такими, що заслуговують на осуд. Вона заявила, що ці висловлювання не можуть бути виправдані ані горем, ані політичними мотивами, ані невдоволенням діями уряду.

Відповідь Ченсі Печа

Печ звинуватив уряд у політизації смерті дитини через винесення подання на голосування. Він сказав, що підтримував родину дівчинки в Аліс-Спрінгс, допомагав їй під час жалобних заходів і не має наміру вибачатися за виступи проти несправедливості.

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Депутат також заявив, що обставини загибелі дитини вже обговорюють у місцевих громадах, і звинуватив Кейгілл у передаванні інформації медіа.

Питання про оприлюднення даних

Звіт Грега Шенагана та Карен Вебб, оприлюднений у вівторок, виявив значні недоліки в роботі Департаменту у справах дітей і сімей Північної Території. Після його виходу Печ і низка організацій із захисту дітей критикували уряд за зосередження перевірки лише на роботі департаменту, без належної уваги до системи виконання покарань, правосуддя, домашнього насильства та житла.

Під час парламентських запитань депутат Деран Янг поцікавився, чи перевіряє відомство обставини оприлюднення конфіденційних даних про те, що Джефферсон Льюїс був одним із п’яти визначених безпечних дорослих у житті дівчинки. Льюїса обвинувачують у її вбивстві; він ще не заявив, чи визнає свою вину, і не постав перед судом. Кейгілл не уточнила, чи ведеться розслідування, але назвала появу такої інформації у публічному просторі причиною для занепокоєння.

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