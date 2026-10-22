Parti Québécois сформувала уряд меншості в Квебеку — RMF24

Сепаратистська Parti Québécois (PQ) сформувала уряд меншості в канадській провінції Квебек. Партія отримала 59 із 127 місць у провінційному парламенті, а уряд очолив Поль Сен-П'єр Пламондон. Головною політичною метою PQ є здобуття Квебеком незалежності, повідомляє RMF24.

Міністерка з питань незалежності

Новий уряд створив посаду міністерки, відповідальної за досягнення Квебеком незалежності. Її обійняла віцепрем'єрка Катрін Жентілкор, яка також відповідатиме за питання імміграції та інтеграції.

Пламондон під час виборчої кампанії заявляв про намір провести широкі громадські консультації щодо майбутнього провінції. Водночас він зазначив, що не планує проводити референдум про незалежність до завершення президентського терміну Дональда Трампа у США.

За даними останніх опитувань, близько 30% жителів Квебеку підтримують відокремлення від Канади, тоді як приблизно 70% виступають за збереження провінції у складі країни. На референдумах 1980 і 1995 років прихильники незалежності зазнали поразки, хоча 1995 року розрив між сторонами був мінімальним.

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Суперечка щодо присяги

Під час складання присяги депутати від PQ уперше не промовляли слова про вірність британському монарху. Це стало можливим після ухваленого парламентом Квебеку 2022 року закону, який скасував обов'язок складати таку присягу.

Водночас у суді першої інстанції розпочали слухання за позовом юриста Лоуренса Девіда з Університету Оттави. Він просить призупинити дію цього закону, аргументуючи, що провінція не може самостійно змінювати канадську конституцію.

Лідер Ліберальної партії Квебеку Шарль Мільяр розкритикував зосередженість уряду Пламондона на підготовці до можливого референдуму. Він вважає, що влада провінції має насамперед займатися поточними соціальними й економічними проблемами.

Питання прав корінних народів

Серед викликів для нового уряду також називають дотримання прав Перших Націй. Пламондон заявляв, що проводитиме консультації з корінними народами, однак їхня підтримка, за його словами, не буде умовою для ухвалення тимчасової конституції незалежного Квебеку. За контакти з представниками Перших Націй призначили колишнього депутата PQ Паскаля Параді, а відносинами з корінними народами та інуїтами опікуватиметься Сімон-П'єр Савар-Трамбле.

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