Партія Беннетта рекомендуватиме Ейзенкота на посаду прем’єра Ізраїлю — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія B'Yachad, яку очолює колишній прем’єр-міністр Нафталі Беннетт, заявила в неділю, що рекомендуватиме президенту Іцхаку Герцогу лідера партії «Яшар» Гаді Ейзенкота як кандидата на посаду прем’єр-міністра наступного уряду.

Підтримка кандидатури

Як повідомляє Jerusalem Post, у заяві B'Yachad зазначили, що Беннетт сказав Ейзенкоту про підтримку партією надання йому мандата на формування наступного уряду. Відповідно до заяви, Беннетт уже повідомив про цю підтримку самому Ейзенкоту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція опозиції

Партія оприлюднила свою позицію напередодні зустрічі з Герцогом. У повідомленні йдеться про рекомендацію Ейзенкота президентові та підтримку надання йому мандата на формування уряду.

Раніше Ейзенкот закликав, аби кандидатом опозиційного блоку на посаду прем’єр-міністра став лідер найбільшої партії в блоці. Водночас, за даними видання, опозиційний блок не оголошував домовленості щодо такого порядку визначення кандидата.

Читай нас у