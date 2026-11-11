Партія Ейзенкота просить створити комісію щодо дій влади перед нападом ХАМАС — Der Spiegel

В Ізраїлі партія «Яшар» ексначальника Генерального штабу Гаді Ейзенкота разом із союзниками подала до новообраного Кнесету пропозицію про створення державної комісії. Вона має розслідувати можливі прорахунки ізраїльської влади напередодні масштабного нападу палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року, повідомляє Der Spiegel.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу раніше відмовлявся підтримати створення такої комісії та заперечував будь-які власні помилки. Натомість він пропонував сформувати орган розслідування, членів якого призначали б політики з різних партій. У вересні офіс Нетаньягу відкинув повідомлення, що прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів нібито попереджав його про напад ХАМАС.

Скасування судової реформи

«Яшар» також внесла до парламенту низку законопроєктів, спрямованих на скасування судової реформи, яку просував уряд Нетаньягу. Реформа передбачає обмеження повноважень судової системи й Верховного суду та посилення ролі парламенту і прем'єр-міністра. Вона спричинила масові протести та глибоко розділила ізраїльське суспільство.

У неділю президент Іцхак Герцог доручив Ейзенкоту сформувати уряд після того, як ані його опозиційний блок, ані праворелігійний табір Нетаньягу не здобули парламентської більшості. Ейзенкот має 28 днів, щоб заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата зі 120. За потреби цей строк можуть продовжити ще на 14 днів.

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Суперечки під час присяги

Перед присягою депутатів Герцог закликав політичні сили до компромісів. Однак церемонія супроводжувалася суперечками: чинний міністр безпеки Ітамар Бен-Ґвір під час присяги ізраїльсько-арабського депутата Юсефа Джабаріна вигукнув: «Кому він присягає на вірність — ХАМАС?» Пізніше кілька депутатів Об'єднаного списку залишили зал під час виконання державного гімну, ймовірно, щоб не вставати.

Нетаньягу звинуватив ізраїльсько-арабські партії у невизнанні Ізраїлю єврейською державою. Ейзенкот назвав ці висловлювання маячними, розкольницькими, сповненими ненависті та ганебними. Після засідання Нетаньягу знову закликав створити уряд національної єдності під його керівництвом, пославшись, зокрема, на Іран.

Колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт із зали нагадав про необхідність державної комісії щодо 7 жовтня та порушив питання про те, хто і коли знав деталі так званої катарської справи. Після цього він зазнав нападок з боку Сари Нетаньягу та Бен-Ґвіра.

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