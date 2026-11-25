В Ізраїлі партії Яшар та «Ісраель Бейтейну» можуть погодити передання трьох міністерських портфелів політичній силі Авігдора Лібермана в межах коаліційних домовленостей. Про це Jerusalem Post повідомила з посиланням на ексклюзивний матеріал телеканалу Channel 13 News.

Три портфелі для Ісраель Бейтейну

За даними повідомлення, «Ісраель Бейтейну» може отримати Міністерство оборони, Міністерство юстиції та Міністерство алії й інтеграції. Два з цих портфелів — оборони та юстиції — видання називає старшими.

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Очікується, що Авігдор Ліберман очолить оборонне відомство, Одед Форер стане міністром юстиції, а Юлія Малиновська — міністеркою алії й інтеграції. Для Лібермана це означало б повернення до Міністерства оборони, яке він очолював у 2016–2018 роках.

Суперечка за Міністерство юстиції

Channel 13 News повідомив, що навколо Міністерства юстиції точилася суттєва суперечка. Партія «Демократи» Яїра Голана вимагала передати їй цей портфель, а високопосадовці Яшар також хотіли контролювати відомство. Jerusalem Post зазначила, що матеріал може оновлюватися.

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