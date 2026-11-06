Партія MK лідирує у чотирьох муніципалітетах Квазулу-Наталу — Daily Maverick

Партія uMkhonto Wesizwe (MK) колишнього президента Джейкоба Зуми лідирує у чотирьох муніципалітетах провінції Квазулу-Натал у ПАР, якими раніше керував Африканський національний конгрес (ANC). Станом на вечір п’ятниці в провінції було підраховано й незалежно верифіковано 90% голосів, повідомляє Daily Maverick.

Результати в муніципалітетах

У Ричмонді, який роками був опорним районом ANC, MK здобула абсолютну більшість із результатом 56%. На місцевих виборах 2021 року ANC переміг там із майже 70% голосів.

MK також показала сильні результати в Імпенді, на захід від Пітермаріцбурга, в Умшваті та муніципалітеті Йоганнеса Пхумані Пхунгули на південний схід від Пітермаріцбурга. В Умшваті партія набрала 47% голосів, позбавивши ANC більшості, однак не отримала абсолютної більшості.

У муніципалітеті Йоганнеса Пхумані Пхунгули MK отримала 48,1% голосів і 14 місць у раді. ANC набрав 29,7%, IFP — 11,5%, а DA — 3,7%. Раніше ANC мав там абсолютну більшість.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ймовірні коаліції

MK також лідирує ще у 14 муніципалітетах Квазулу-Наталу, однак у цих громадах не має абсолютної більшості. За попередніми даними, загалом партія здобула 431 місце в місцевих радах провінції. Для формування влади там, де абсолютної більшості немає, їй знадобиться підтримка інших політичних сил.

IFP наразі здобула абсолютну більшість лише в одному з 54 муніципалітетів провінції — Мтоньянені на півночі Квазулу-Наталу, де отримала 58% голосів. Водночас партія лідирує у 13 муніципалітетах.

На провінційних виборах 2024 року MK стала найбільшою партією в Квазулу-Наталі, отримавши 37 із 80 місць у законодавчому органі. Однак IFP, ANC, DA та NFP сформували коаліцію із 41 місцем, залишивши MK поза владою. Провінційний лідер MK Вілліс Мчуну заявив, що партія прагне увійти до органів влади та готова говорити з різними політичними силами. Результати місцевих виборів залишаються попередніми, а до оголошення офіційних підсумків можливі заперечення.

Читай нас у