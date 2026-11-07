Партія MK просить відкласти оголошення результатів виборів у Дурбані — The Rio Times

У Дурбані, ПАР, партія uMkhonto weSizwe (MK) звернулася до Виборчої комісії Південної Африки (IEC) із проханням відкласти остаточне оголошення та публікацію результатів місцевих виборів у муніципалітеті Етеквіні, до якого входить місто. Партія, заснована колишнім президентом Джейкобом Зумою, заявляє про збій у системі обробки результатів у місцевому центрі підрахунку, повідомляє The Rio Times.

Заяви партії MK

У формальному запереченні, поданому 6 листопада, MK повідомила про критичний системний збій. За версією партії, він перервав передавання даних і змінив видимий аудиторський слід — записи, що дають змогу перевірити внесення результатів. Також MK стверджує, що електронні підсумки не збігаються з підписаними паперовими протоколами з виборчих дільниць.

Партія вимагає провести негайний аудит спірних результатів, призупинити подальшу обробку даних і зберегти їх до розгляду скарг. Вона також просить залучити незалежного фахівця для технічної перевірки систем і звірки даних голосування.

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Попередні результати

За частковими даними MK лідирувала в Етеквіні, маючи близько 40% голосів. Демократичний альянс отримував приблизно 23–24%, а Африканський національний конгрес — близько 17%.

Ці показники не є остаточними та змінюються в міру надходження результатів із виборчих округів. Остаточні підсумки має оголосити IEC. Станом на ранок 7 листопада комісія публічно не відповіла на звернення MK.

Місцеві вибори в ПАР відбулися 4 листопада. За даними видання, у низці рад жодна політична сила не здобула більшості.

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